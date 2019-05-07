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12:51 07.05.2019

МИД советует украинцам воздержаться от посещения южных территорий Израиля из-за эскалации противостояния

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МИД советует украинцам воздержаться от посещения южных территорий Израиля из-за эскалации противостояния

В департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины рекомендовали украинцам воздержаться от посещения южных территорий Израиля в связи с очередной эскалацией израильско-палестинского противостояния.

"В случае пребывания в населенных пунктах страны, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуем безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами", - говорится в сообщении департамента, обнародованном во вторник.

В МИД напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Израиля, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины: + 972 546-676-782, emb_il@mfa.gov.ua.

Доступна и "горячая линия" МИД: +38 (044) 238-16-57, cons_or@mfa.gov.ua.

Теги: #палестина #украина #израиль #мид
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