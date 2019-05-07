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12:09 07.05.2019

Госавиаслужба разрешила Windrose летать из Одессы в Тель-Авив

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Госавиаслужба разрешила Windrose летать из Одессы в Тель-Авив

Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины одобрила заявки авиакомпании Windrose ("Роза Ветров") на выполнение рейсов из Одессы в Тель-Авив (Израиль), говорится в соответствующем решении, опубликованном на сайте Госавиаслужбы.

По итогам заседания комиссии ведомства разрешила Windrose летать из Одессы в Тель-Авив на регулярной основе с частотой три раза в неделю и неограниченным сроком действия права на эту воздушную линию.

При этом регулятор отказал авиакомпаниям SkyUp и "Atlasjet Украина" в полетах по указанному направлению с частотой два рейса в неделю.

Госавиаслужба также согласовала авиакомпании "Эйр Таурус" возможность осуществлять авиаперевозки в Зимбабве (Хараре, Булавайо, Масвинго, Чиредзи, Кариба, Виктория Фолс, Хванге).

Помимо этого Госавиаслужба отказала авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во внесении изменения в документ о праве на эксплуатацию воздушной линии Киев – Париж без указания причины.

Регулятор также отказал "Atlasjet Украина" в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии Киев - Измир (Турция) с частотой три рейса в неделю.

Как сообщалось, пунктуальность украинских авиакомпаний в марте 2019г повысилась до 86% по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за январь (77,1%).

Теги: #тель_авив #windrose #украина #одесса #израиль
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