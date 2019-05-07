Три кандидатуры обсуждают на пост главы ВАКС

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) обсуждает во вторник три возможные кандидатуры на должность главы этого новосозданного суда.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на собрании судей были выдвинуты три кандидатуры на должность главы ВАКС: судья первой инстанции Елена Танасевич, судья Апелляционной палаты Олег Павлишин и избранный судьей адвокат Маркиян Галабала.

В настоящее время судьи обсуждают предложенные кандидатуры, после чего состоится голосование.