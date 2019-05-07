События

11:44 07.05.2019

СБУ задержала на взятке командира роты одной из бригад Генштаба ВСУ в зоне ООС

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СБУ задержала на взятке командира роты одной из бригад Генштаба ВСУ в зоне ООС

Сотрудники Службы безопасности Украины, задействованные в проведении операции объединенных сил, разоблачили на взятке командира сводной роты сводного отряда одной из бригад Генерального штаба Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Донецкой области.

Как сообщается на странице СБУ в Фейсбуке во вторник, оперативники спецслужбы задокументировали, что командир требовал 5,5 тыс. грн от подчиненного военнослужащего за непривлечение к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утраченное вещевое имущество.

Правоохранители задержали злоумышленника на территории воинской части после передачи неправомерной выгоды. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, вероятно, причастных к противоправной деятельности.

Теги: #всу #взятка #оос #сбу #украина
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