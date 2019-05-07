Аласания ушел в отпуск, ждет решения суда о своем увольнении с должности председателя правления НОТУ

Председатель правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) Зураб Аласания ушел в длительный отпуск, он ожидает решения суда относительно своего увольнения, сообщил сопредседатель совета организации "Реанимационный пакет реформ" (РПР), директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко.

"6 мая. Дата, которую наблюдательный совет НОТУ определил как день увольнения Зураба Аласания с должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. … Зураб еще не уволен. Он обжаловал в суде решение, которое считает незаконным. И суд вправе приостановить это увольнение до решения дела по сути", - написал Т.Шевченко в "Фейсбук".

Этот пост опубликовал на своей странице в "Фейсбук" сам З.Аласания.

По данным Т.Шевченко, следующее рассмотрение дела состоится 11 июня.

Он также сообщил, что З.Аласания воспользовался возможностью, которую дает Кодекс законов о труде, - использовать весь оставшийся отпуск. "Таким образом, Зураб Аласания ушел в отпуск и еще остается в должности до завершения отпуска. Все и дальше в подвешенном состоянии и, возможно, компромиссным было бы решение самого наблюдательного совета отложить увольнение до решения суда в деле", - отметил директор Центра демократии и верховенства права.

Как сообщалось, набсовет НОТУ 31 января 2019 года 9-ю голосами из 12-ти поддержал расторжение контракта с З.Аласанией. 1 февраля профсоюз НОТУ сообщил о фактах злоупотреблений с его стороны.

12 февраля набсовет НОТУ решил отложить решение о расторжении контракта до 6 мая. По словам и.о. председателя набсовета Светланы Остапы, такое решение было принято с тем, чтобы увольнение З.Аласании не связывали с президентскими выборами в Украине.