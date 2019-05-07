В Киеве у пересечения проспектов Бандеры и Героев Сталинграда нашли мину времен Второй мировой

Противотанковая мина времен Второй мировой войны была обнаружена 6 мая в Киеве возле развязки на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда в Оболонском районе, в тот же день боеприпас был уничтожен.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в г.Киеве, в понедельник спасателям поступило сообщение о том, что на ул.Степана Бандеры, 26-а, граждане во время прогулки обнаружили подозрительный предмет. "На место происшествия немедленно прибыли пиротехники Мобильного спасательного центра ДСНС Украины, обнаружили противотанковую мину ТМ-62 времен Второй мировой войны. Группой пиротехнических работ обнаружен боеприпас был изъят и уничтожен на полигоне", - говорится в сообщении.

Всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 479 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, отмечают в ГСЧС и предупреждают, что при обнаружении взрывоопасных предметов следует быть крайне осторожными, сообщить по телефону 101 или 102 о находке и не подпускать к ней других людей, в особенности детей.

Место находки взрывоопасного предмета находится более, чем в полукилометре от жилого массива Оболонь между железной дорогой и оживленной автотрассой, находится рядом с заливом Волковатая. По просп.Бандеры, 26-а в настоящее время ведутся строительные работы. Во время Второй Мировой войны на этом месте был заливной луг.