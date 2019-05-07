События

09:54 07.05.2019

В Киевской области правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков из оккупированного Донбасса

2 мин читать
В Киевской области правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков из оккупированного Донбасса

Правоохранители ликвидировали законспирированный наркоканал из оккупированной территории Донбасса, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"Так, шестеро злоумышленников с четким распределением ролей между собой с августа прошлого года наладили канал незаконной поставки метадона из оккупированного города Донецк на территорию Киева и столичной области", - рассказали в полиции.

Как отмечается, по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли 500 грамм метадона, 400 таблеток "димедрол", 140 таблеток сильнодействующих лекарственных средств "Сонат". Общая стоимость изъятых наркотических веществ по ценам "черного рынка" составляет около 1 млн грн.

В частности, правоохранители провели ряд полицейских мер, среди них 15 контрольных закупок.

По информации полиции, организатором наркосбыта оказалась 25-летняя жительница Киево-Святошинского района, которая контролировала снабжение и сбыт наркотического средства и поступления денежных средств. Полицейские в ходе обыска ее места жительства обнаружили и изъяли метадон, деньги, полученные преступным путем, банковские карты и телефоны, с помощью которых осуществлялась связь с покупателями наркотиков и членами группировки.

Правоохранители также обнаружили сбыт наркотиков еще у пятерых человек.

Так, по месту жительства 41-летнего киевлянина, который был оптовым сбытчиков, полицейские изъяли 30 расфасованных и подготовленных к продаже полиэтиленовых пакетиков с метадоном, 14 мобильных телефонов, а также средства в сумме 22 тыс. грн, полученных от продажи наркотиков. Также обнаружено и изъято пистолет и гранату "РГО".

Кроме того, двое жители Киева, 35-летний мужчина и 41-летняя женщина, занимались сбытом наркотиков методом закладок.

В настоящее время решается вопрос об объявлении в розыск и задержание 54-летней женщины и 28-летнего мужчины фигурантов-поставщиков из Донецка.

Теги: #ликвидация #украина #полиция #донбасс #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 07.05.2019
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дел Майдана

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дел Майдана

10:49 07.05.2019
ГФС в апреле предоставила EUR0,8 млн рассрочки НДС на импортное оборудование

ГФС в апреле предоставила EUR0,8 млн рассрочки НДС на импортное оборудование

10:30 07.05.2019
НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

10:22 07.05.2019
Депутат Яготинского горсовета на Киевщине сбил насмерть отца и сына

Депутат Яготинского горсовета на Киевщине сбил насмерть отца и сына

10:18 07.05.2019
Гройсман в Киеве проводит встречу с комиссаром ЕС Йоханнесом Ханом

Гройсман в Киеве проводит встречу с комиссаром ЕС Йоханнесом Ханом

10:11 07.05.2019
В Киеве у пересечения проспектов Бандеры и Героев Сталинграда нашли мину времен Второй мировой

В Киеве у пересечения проспектов Бандеры и Героев Сталинграда нашли мину времен Второй мировой

09:45 07.05.2019
Facebook удалил почти 100 аккаунтов, страниц и групп, управляемых из России против Украины

Facebook удалил почти 100 аккаунтов, страниц и групп, управляемых из России против Украины

08:46 07.05.2019
ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках

ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках

08:28 07.05.2019
В ДТП в Ивано-Франковской области погибли три человека, еще 11 ранены

В ДТП в Ивано-Франковской области погибли три человека, еще 11 ранены

07:52 07.05.2019
За линией отвода на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 20 "Градов"

За линией отвода на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 20 "Градов"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дел Майдана

Депутат Яготинского горсовета на Киевщине сбил насмерть отца и сына

Магистральный газопровод Ямбург-Поволжье загорелся на Урале – источник

Высокопоставленный офицер штаба Воздушных сил ВСУ незаконно хранил секретные военные документы - Командование ВС

США отзывает Йованович с должности посла в Украине - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Газовики планируют в пятницу завершить восстановление поврежденного газопровода на Урале

Ученые призывают к фундаментальным изменениям в экономике ради сохранения биоразнообразия

За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский военный

Генпрокуратура возбудила производство из-за подготовки детей в ОРДО к боевым действиям

Банкир, обманувший клиентку и пытавшийся ее убить, осужден за дополнительные эпизоды присвоения средств

Киев отметит День памяти и примирения и 74 годовщину победы над нацизмом

Боевики из минометов обстреляли Троицкое

Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения

Порошенко рассказал о создании в Авдеевке мурала в честь учительницы украинского языка

Зеленский на встрече с главой УГКЦ поблагодарил церковь за духовную поддержку украинцев в нынешнее непростое время

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА