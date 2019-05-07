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09:45 07.05.2019

Facebook удалил почти 100 аккаунтов, страниц и групп, управляемых из России против Украины

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Facebook удалил почти 100 аккаунтов, страниц и групп, управляемых из России против Украины

В социальной сети Facebook были удалены 97 аккаунтов, страниц и групп, которые управлялись из России и были направлены против Украины, сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Facebook удалил 97 аккаунтов, страниц и групп, которые управлялись из России против Украины. Там о Новороссии, "Крым – наш" и другая "классика", - написал Д.Кулеба в своем микроблоге в Твиттере во вторник.

Кроме того, указал он, удален также 21 аккаунт, направленный против Австрии, Германии, Испании, Великобритании и стран Балтии.

"Война за реальность продолжается", - отметил постпред Украины при СЕ.

Он прикрепил к своему твиту сообщение соцсети Facebook от 6 мая, в котором, в частности, приводятся примеры удаленных учетных записей.

 

Теги: #кулеба #россия #украина #facebook
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