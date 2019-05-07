События

07:17 07.05.2019

За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский военный

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За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"6 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы мирных населенных пунктов, ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. В частности, 6 мая враг дважды с 120 мм минометов обстрелял с.Троицкое Попаснянского района.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил - четыре раза из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе пгт.Талаковка, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Павлополь, дважды с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у с.Лебединское, дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Марьинки и Гранитного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны трижды - дважды из 120 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты - вблизи Новозвановки, из 120 мм минометов - около н.п. Троицкое.

По данным украинской разведки, 6 мая пять боевиков уничтожены.

"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Дважды с 120 мм гранатометов - вблизи Авдеевки, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово, со стрелкового оружия - у села Богдановка", - подчеркнули в штабе.

Также в штабе добавили, что с начала суток вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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