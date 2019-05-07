За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"6 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы мирных населенных пунктов, ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. В частности, 6 мая враг дважды с 120 мм минометов обстрелял с.Троицкое Попаснянского района.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил - четыре раза из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе пгт.Талаковка, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Павлополь, дважды с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у с.Лебединское, дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Марьинки и Гранитного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны трижды - дважды из 120 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты - вблизи Новозвановки, из 120 мм минометов - около н.п. Троицкое.

По данным украинской разведки, 6 мая пять боевиков уничтожены.

"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Дважды с 120 мм гранатометов - вблизи Авдеевки, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово, со стрелкового оружия - у села Богдановка", - подчеркнули в штабе.

Также в штабе добавили, что с начала суток вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.