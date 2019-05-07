Киев отметит День памяти и примирения и 74 годовщину победы над нацизмом

Киев отметит День памяти и примирения и 74 годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в КГГА утвержден соответствующий план торжественных и культурно-просветительских мероприятий, а также предусмотрено предоставление одноразовой адресной материальной помощи киевским ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Киевской горгосадминистрации.