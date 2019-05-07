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02:32 07.05.2019

Боевики из минометов обстреляли Троицкое

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Боевики 6 мая обстреляли из минометов 120 калибра с.Троицкое Попаснянского района (Луганская обл.), сообщил отдел коммуникации полиции области.

"Сегодня, с 10:19 до 10:50 со стороны с.Калиновое (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли с. Троицкое Попаснянского района.

Как отмечается, снаряд разорвался возле сельской школы именно в тот момент, когда учились дети. По информации правоохранителей, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники провели осмотр места происшествия, обследовали территорию вокруг школы на предмет выявления возможных неразорвавшихся снарядов.

Следственный отдел Попаснянского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

В то же время заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко соообщил на своей странице в Facebook, что мины не долетели почти 100 метров к зданию школы.

"Учебный процесс был прерван, дети срочно эвакуированы", - отметил он.

Теги: #троицкое #обстрел #украина #луганская_область
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