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23:45 06.05.2019

Зеленский на встрече с главой УГКЦ поблагодарил церковь за духовную поддержку украинцев в нынешнее непростое время

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Зеленский на встрече с главой УГКЦ поблагодарил церковь за духовную поддержку украинцев в нынешнее непростое время

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в понедельник встретился с главой Украинской греко-католической церкви верховным архиепископом Киево-Галицким Святославом (Шевчуком) в его резиденции в Киеве, поздравил его с днем рождения и поблагодарил за духовную поддержку со стороны УГКЦ всех украинцев в нынешнее непростое время.

Как сообщает пресс-служба В.Зеленского, новоизбранный президент также отметил важность служения, которое церковь осуществляет на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

В свою очередь архиепископ Святослав поздравил В.Зеленского с победой на выборах и заверил в открытости УГКЦ к сотрудничеству и партнерству.

"Во время встречи речь шла о миссии Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в сохранении религиозного мира, общественную инициативу для построения европейской Украины. Отдельно была отмечена важность Всемирного конгресса украинцев и украинской диаспоры для поддержки нашей страны в мире, а также необходимость надлежащего ответа на вызовы гибридной войны", - говорится в сообщении.

Также В.Зеленский и архиепископ Святослав обсудили проблему массовой эмиграции молодежи из Украины и роль церкви в обеспечении духовной опеки эмигрантов и поддержке их связи с родиной.

В завершение встречи архиепископ Святослав подарил новоизбранному президенту книгу об истории УГКЦ и икону двенадцати наибольших церковных праздников.

Как сообщалось, 30 апреля В.Зеленский встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом и главой Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием.

2 мая В.Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины.

6 мая В.Зеленский провел встречу с представителями Совета раввинов Украины.

Теги: #зеленский #угкц #шевчук
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