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23:28 06.05.2019

Злоумышленнику, который выстрелил в ногу журналисту, объявлено о подозрении

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Злоумышленнику, который выстрелил в ногу журналисту, объявлено о подозрении

Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину, который открыл стрельбу в одном из столичных пабов на Оболони и ранил журналиста, сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.

"Злоумышленник задержан. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 5 мая около 22:00.

"Злоумышленник, находясь на летней террасе заведения "Портер Паб" на столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, которые отдыхали, совершил 6 выстрелов из винтовки. В результате выстрелов, одна из пуль попала в потерпевшего, причинив последнему открытый второй степени обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы", - отметили в прокуратуре.

Как отмечается, в ходе обыска автомобиля злоумышленника правоохранители изъяли карабин "Сайга" Н-04132530 калибра 7,62 мм, патроны 7,62 мм, патроны 39мм, магазины емкостью 20 патронов калибра 7,62 мм, магазины емкостью 30 патронов калибра 7,62 * 39 мм, два пустых магазины, 1 патрон калибра 5,45 мм и 1 набор калибра 9*18мм.

В настоящее время прокуратура готовит ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Теги: #киев #украина #подозрение #злоумышленник
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