События

22:49 06.05.2019

В одном из городов Николаевской области из-за долгов прекратили водоснабжение

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В Первомайске (Николаевская обл.) отключили воду из-за долгов, сообщила пресс-служба городского совета.

"Задолженность населения на 1 мая 2019 года составляет более 7 млн. грн. В свою очередь КП "Первомайский городской водоканал" из-за недостатка средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потребленную электроэнергию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 мая городской водоканал отключен от электроэнергии.

"С целью восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководством города, КП "Первомайский городской водоканал" и поставщиком электроэнергии", - добавили в пресс-службе.

Теги: #первомайск #украина #водоснабжение #николаевская_область #долги
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