В Раде зарегистрирован второй проект постановления об инаугурации 19 мая

Народный депутат Виктор Балога (внефракционный) зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о назначении даты торжественного заседания парламента, на котором новый президент Владимир Зеленский должен дать присягу и приступить к выполнению своих полномочий, сообщается на сайте парламента.

"Я предложил назначить инаугурацию на 19 мая", - написал В.Балога на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Депутат заявил, что это не просьба команды В.Зеленского. "Я реально с ним не знаком и ни с кем из его штаба ни о чем не говорил. Это моя личная инициатива", - написал он.

При этом В.Балога пояснил, что даже если В.Зеленский хочет вступить на пост президента 19 мая, чтобы было время на роспуск парламента, то он этого не боится.

"Никто из политиков не должен бояться выборов", - отметил он.

Как сообщалось, В.Зеленский хочет, чтобы Верховная Рада назначила на 19 мая инаугурацию. В парламенте пообещали определиться с датой инаугурации на ближайшем пленарном заседании 14 мая.

В Верховной Раде уже есть проект постановления об инаугурации 19 мая авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.