События

20:26 06.05.2019

В Раде зарегистрирован второй проект постановления об инаугурации 19 мая

1 мин читать
В Раде зарегистрирован второй проект постановления об инаугурации 19 мая

Народный депутат Виктор Балога (внефракционный) зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о назначении даты торжественного заседания парламента, на котором новый президент Владимир Зеленский должен дать присягу и приступить к выполнению своих полномочий, сообщается на сайте парламента.

"Я предложил назначить инаугурацию на 19 мая", - написал В.Балога на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Депутат заявил, что это не просьба команды В.Зеленского. "Я реально с ним не знаком и ни с кем из его штаба ни о чем не говорил. Это моя личная инициатива", - написал он.

При этом В.Балога пояснил, что даже если В.Зеленский хочет вступить на пост президента 19 мая, чтобы было время на роспуск парламента, то он этого не боится.

"Никто из политиков не должен бояться выборов", - отметил он.

Как сообщалось, В.Зеленский хочет, чтобы Верховная Рада назначила на 19 мая инаугурацию. В парламенте пообещали определиться с датой инаугурации на ближайшем пленарном заседании 14 мая.

В Верховной Раде уже есть проект постановления об инаугурации 19 мая авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.

Теги: #законопроект #рада #инаугурация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:57 06.05.2019
В команде Зеленского заявили о непричастности к сбору митинга под Радой в поддержку инаугурации 19 мая

В команде Зеленского заявили о непричастности к сбору митинга под Радой в поддержку инаугурации 19 мая

23:56 04.05.2019
Вятрович: 19 мая дата крайне неудачная для инаугурации

Вятрович: 19 мая дата крайне неудачная для инаугурации

22:18 04.05.2019
Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая.

Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая.

18:10 04.05.2019
К утру 14 мая позиция каждой фракции по дате инаугурации будет определена - Новинский

К утру 14 мая позиция каждой фракции по дате инаугурации будет определена - Новинский

17:30 04.05.2019
Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

17:24 04.05.2019
Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

17:23 04.05.2019
Зеленский надеется, что Рада примет решение о дате инаугурации на заседании 14 мая

Зеленский надеется, что Рада примет решение о дате инаугурации на заседании 14 мая

17:00 04.05.2019
Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

16:29 04.05.2019
Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

15:16 04.05.2019
В Раде будет достаточно голосов для назначения даты инаугурации новоизбранного президента, считает А.Геращенко

В Раде будет достаточно голосов для назначения даты инаугурации новоизбранного президента, считает А.Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Магистральный газопровод Ямбург-Поволжье загорелся на Урале – источник

Высокопоставленный офицер штаба Воздушных сил ВСУ незаконно хранил секретные военные документы - Командование ВС

США отзывает Йованович с должности посла в Украине - СМИ

Контразведка СБУ предотвратила подготовку спецслужбами РФ диверсий на арсенале ВСУ

Правоохранители задержали виновницу "взрыва" в подземном переходе на ул.Бассейной в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Информация о минировании ТЦ и 7 отелей в Харькове не подтвердилась

В Стамбуле в июне пройдут повторные выборы мэра

Магистральный газопровод Ямбург-Поволжье загорелся на Урале – источник

Столтенберг надеется на решение по С-400, при котором Турция избежит санкций США

Анкара срочно нуждается в системе ПВО, и в НАТО об этом знают - глава турецкого МИД

Высокопоставленный офицер штаба Воздушных сил ВСУ незаконно хранил секретные военные документы - Командование ВС

Испанский премьер начал переговоры по формированию правительства

Экс-адвокат Трампа Коэн начал отбывать тюремный срок

США отзывает Йованович с должности посла в Украине - СМИ

Климкин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА