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20:07 06.05.2019

Столтенберг надеется на решение по С-400, при котором Турция избежит санкций США

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Столтенберг надеется на решение по С-400, при котором Турция избежит санкций США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен в связи с возможными санкциями США против Турции из-за покупки российских систем С-400 и надеется, что такой ситуации можно будет избежать.

"Я обеспокоен возможными последствиями решения (Турции - ИФ) купить С-400, так как США ясно давали понять, что они введут санкции", - заявил Й.Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре в понедельник.

"Я надеюсь, что возможно найти решение, так как нам нужно избежать ситуации, при которой один союзник по НАТО вводит санкции против другого", - отметил Й.Столтенберг.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В США вызывает серьезное беспокойство желание Турции получить российские зенитные ракетные системы С-400. По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

В апреле стало известно, что США потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400 и приостановили поставки Турции истребителей-бомбардировщиков F-35, а также - всех компонентов, необходимых для реализации связанных с этими самолетами проектов.

Кроме того, Вашингтон неоднократно заявлял, что за покупкой С-400 могут последовать санкции в отношении Анкары.

Теги: #турция #санкции #нато
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