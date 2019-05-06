Высокопоставленный офицер штаба Воздушных сил ВСУ незаконно хранил секретные военные документы - Командование ВС

В Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины подтвердили распространенную ранее некоторыми украинскими СМИ информацию об открытии уголовного производства в отношении одного из высокопоставленных офицеров штаба Командовании ВС ВСУ по факту несанкционированного хранения ним информации с ограниченным доступом.

"Информация в СМИ об открытом уголовном производстве в отношении одного из высокопоставленных (офицеров – ИФ) штаба Командования Воздушных сил ВС Украины соответствует действительности", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Командования Воздушных сил в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В Командовании проинформировали, что "несколько недель назад" военной контрразведкой Службы безопасности Украины был выявлен факт несанкционированного хранения офицером информации с ограниченным доступом в его служебном кабинете и по месту жительства.

"В настоящее время проводятся следственные действия", - добавили в Командовании.

При этом ни должности указанного высокопоставленного офицера, ни его звания, ни имени в Командовании Воздушных сил не сообщили.

Ранее в понедельник в украинских СМИ распространялась информация о том, что правоохранители открыли уголовное производство в отношении первого заместителя начальника штаба командования Воздушных сил Вооруженных сил Александра Астахова. В середине апреля правоохранители провели обыск по его месту жительства и в рабочем кабинете.

По месту жительства офицера были изъяты секретные документы, в частности, о применении авиации в зоне АТО/ООС, данных о состоянии, укомплектованности и уровне подготовки находящихся на боевых дежурствах, а также привлекаемых к АТО/ООС на востоке страны сил и средст ПВО, РЭБ, боевой и транспортной авиации и многое другое.