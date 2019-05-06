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19:11 06.05.2019

США отзывает Йованович с должности посла в Украине - СМИ

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США отзывает Йованович с должности посла в Украине - СМИ

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности, сообщает в понедельник издание "ZN.UA" со ссылкой на собственные дипломатические источники.

"Мари Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину. И 20 мая, о чем уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон", - пишет издание.

По данным "ZN.UA", до назначения нового главы дипломатической миссии в Украине соответствующие обязанности будет выполнять временный поверенный, кандидатура которого еще не определена.

Агентство "Интерфакс-Украина" в настоящее время не располагает подтверждением этой информации.

Как сообщалось, 18 августа 2016 года предыдущий руководитель американской дипломатической миссии в Украине Джеффри Пайетт после трех лет работы покинул Украину. Вновь назначенный посол М.Йованович вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вадиму Пристайко 23 августа того же года.

Теги: #сша #посол
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