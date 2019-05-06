Контразведка СБУ предотвратила подготовку спецслужбами РФ диверсий на арсенале ВСУ

Сотрудники военной контрразведки СБУ предотвратили подготовку спецслужбами Российской Федерации террористического акта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

"Оперативники СБ Украины установили, что в начале текущего года представители российской спецслужбы завербовали работника арсенала ВСУ. Для этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса. Перед работником арсенала были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности состоянии охраны, наличие и перемещение оружия. Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

В информации отмечается, что за выполнении заданий работнику арсенала ВСУ спецслужбы РФ обещали материальную помощь, получение гражданства России с оформлением пенсии. Они обеспечили завербованного служащего необходимыми средствами связи и определили электронные каналы для передачи информации с ограниченным доступом. Сопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через сеть Интернет.

"Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить втягивание украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины", - отметили в СБ Украины, добавив, что статьями 111 (Государственная измена) и 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В то же время, добавляют в спецслужбе, согласно положениям ч. 2 ст. 111 УК от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам госвласти о своей связи с ними и полученном задании.

"СБ Украины в очередной раз предупреждает, что в поле зрения спецслужб страны-агрессора может попасть любой гражданин Украины", - добавили в пресс-центре украинской спецслужбы.