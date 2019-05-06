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17:45 06.05.2019

Правоохранители задержали виновницу "взрыва" в подземном переходе на ул.Бассейной в Киеве

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Правоохранители задержали виновницу "взрыва" в подземном переходе на ул.Бассейной в Киеве

 Правоохранители задержали 31-летнюю киевлянку, которая в понедельник, 6 мая, устроила поджог личных вещей в подземном переходе в центре Киева, что привело к хлопку, воспринятому свидетелями, как взрыв, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"В дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бассейной прогремел взрыв… Камеры зафиксировали, как женщина зашла в переход и разлила неизвестную смесь, а затем подожгла ее… Женщина подожгла пакет с личными вещами. Звук якобы "взрыва", который услышали свидетели происшествия, - это хлопок результате возгорания флакона аэрозольного дезодоранта, который был среди других вещей", - рассказали в полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушительницы, ею оказалась 31-летняя местная жительница; она задержана, сейчас с ней общаются следователи. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее полиция сообщила о взрыве на ул.Бассейной в центре Киева и розыске женщины, которая, судя по записям видеокамер, причастна к инциденту. В результате происшествия никто не пострадал.

Теги: #киев #взрыв #нарушитель #правоохранители
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