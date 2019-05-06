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17:36 06.05.2019

Участие в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют принять почти 220 тыс. человек во всех областях Украины

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Участие в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют принять почти 220 тыс. человек во всех областях Украины

 8 и 9 мая по всей территории Украины пройдут массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и по предварительной информации, в них планируют принять участие около 220 тыс. человек, сообщают в Национальной полиции Украины.

В обнародованной на сайте Нацполиции информации отмечается, что по поводу предстоящих массовых мероприятий в понедельник состоялось видеоселекторное совещание под председательством главы Нацполиции Сергея Князева. Он отметил, что ввиду значительного количества участников мероприятий все подразделения полиции должны работать слажено и оперативно с целью недопущения провокаций и нарушений правопорядка.

По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, в связи со значительной численностью участников ситуационные центры на местах, которые начиная с 7.00 9 мая и до завершения мероприятий переводятся в чрезвычайный режим работы.

С.Князев отметил, что массовые мероприятия пройдут во всех регионах страны. Затем он отметил необходимость оперативного взаимодействия между всеми подразделениями ведомства.

"Именно местная громада оценивает деятельность полиции. Если работаем на местах эффективно, если нас не критикуют, если нас благодарят, то руководители территориальных подразделений сработали профессионально", - подчеркнул он.

В свою очередь А.Фацевич сказал: "Руководителям необходимо обеспечить эффективную координацию всех сил и средств полиции, привлеченных на мероприятия. Также отмечаю обеспечения максимального информирования Ситуационного центра Нацполиции о ходе мероприятий в регионах".

Он также отметил необходимость проведения руководителями территориальных подразделений полиции координационных встреч с представителями общественных организаций, отделений политических сил на местах и тому подобное. Предметом обсуждения на этих встречах должно стать предотвращение противоправных действий в отношении участников массовых мероприятий. В частности, речь идет о недопущении провокационных ситуаций, связанных с использованием запрещенной символики тоталитарных режимов. В то же время полицейские осуществлять разъяснительную работу, направленную на недопущение конфликтов между гражданами.

Теги: #день_памяти #полиция #участники
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