События

17:32 06.05.2019

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

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У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Герцогиня Сассекская Меган супруга британского принца Гарри родила мальчика, сообщается в официальном аккаунте пары в Instagram.

Ребенок родился весом 3,25 кг. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. СМИ отмечают, что роды прошли в поместье Фрогмор-хаус, где живут принц Гарри и герцогиня Меган. На родах, по данным СМИ, присутствовала мать герцогини Дориа Редлан.

Принц Гарри лично сообщил журналистам, что его супруга родила сына, и что он также присутствовал при родах. "Мать и ребенок очень хорошо себя чувствуют. Это был самый потрясающий опыт, который я вообще мог себе представить", - сказал принц Гарри.

Пара пока не выбрала имя ребенку, отметил принц Гарри.

Сама герцогиня Сассекская, в отличие от супруги принца Уильяма герцогини Кэтрин, не стала появляться перед телекамерами в первые часы после родов.

Принц Гарри с супругой предпочитали сообщать СМИ минимум информации о предстоящем рождении ребенка. Незадолго до предполагаемой даты родов Гарри и Меган сообщили поклонникам, что они хотели бы отметить рождение ребенка "частным образом, как новая семья".

В результате СМИ и поклонники пары еще за неделю до родов стали подозревать, что первенец четы уже появился на свет. Все подобные предположения Букингемский дворец отвергал.

Новорожденный станет седьмым в очереди на британский престол. Перед ним следуют принц Чарльз, принц Уильям и его трое детей, а также принц Гарри.

Теги: #меган_маркл #принц_гарри #ребенок
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