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16:49 06.05.2019

Госсекретарь США обеспокоен "агрессивной политикой" России в Арктике

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Госсекретарь США обеспокоен "агрессивной политикой" России в Арктике

Вашингтон обеспокоен в связи с заявлениями России по международным водам в районе Арктики, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Финляндии госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы обеспокоены заявлениями России по международным водам Северного морского пути и в том числе его объединения с китайским "Шелковым путем". Москва незаконно требует от других стран разрешения на проход по Северному морскому пути, требует, чтобы российские шкиперы находились на бортах иностранных судов и угрожает использованием военной силы тем, кто не согласится с их требованиями", - заявил госсекретарь США.

"Эти провокационные действия являются частью агрессивной политики России в Арктике", - отметил он.

Теги: #рф #арктика #сша
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