Госсекретарь США обеспокоен "агрессивной политикой" России в Арктике

Вашингтон обеспокоен в связи с заявлениями России по международным водам в районе Арктики, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Финляндии госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы обеспокоены заявлениями России по международным водам Северного морского пути и в том числе его объединения с китайским "Шелковым путем". Москва незаконно требует от других стран разрешения на проход по Северному морскому пути, требует, чтобы российские шкиперы находились на бортах иностранных судов и угрожает использованием военной силы тем, кто не согласится с их требованиями", - заявил госсекретарь США.

"Эти провокационные действия являются частью агрессивной политики России в Арктике", - отметил он.