Порошенко - Зеленскому: не повторяйте ошибок моих предшественников, заботьтесь об армии

Президент Украины Петр Порошенко призвал избранного главу государства Владимира Зеленского надлежащим образом заботиться о Вооруженных силах Украины.

"Своего преемника на посту президента прошу не повторять ошибок моих предшественников и надлежащим образом заботиться о Вооруженных силах Украины, потому что сильная армия при любых обстоятельствах защитит Украину. Верю, что совместными усилиями с вами мы сможем вернуть мир на всю территорию Украинского государства", - сказал П.Порошенко на встрече с военнослужащими операции объединенных сил (ООС) в понедельник в Донецкой области.

Глава государства также поблагодарил военнослужащих за достойную службу.

"Мои помощники насчитали, что за 5 лет я осуществил почти 40 поездок на восток, из них 25 – на линию фронта. Сегодня, наверное, это мой последний визит как президента Украины", - отметил он.