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15:18 06.05.2019

Порошенко решил увеличить на 5 тыс. грн выплаты военным на первой линии в зоне ООС

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Порошенко решил увеличить на 5 тыс. грн выплаты военным на первой линии в зоне ООС

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии операции объединенных сил (ООС) на 5 тыс. грн.

"Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение выплат денежного содержания бойцам подразделений, которые находятся на первой линии операции объединенных сил… Поручаю принять решение (министру обороны С.Полтараку – ИФ) об увеличении выплаты на 5 тыс. грн - до суммы 17 тыс.", - сказал П.Порошенко на встрече с военнослужащими ООС в понедельник в Донецкой области.

Как сообщалось, в начале марта 2019 года С.Полторак подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим ВСУ, находящимся в зоне проведения ООС. Такие выплаты начались с 1 апреля.

В частности, военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения, получили доплату 2000 грн (общая сумма - 12 тыс. грн); на второй линии столкновения доплата составила 1000 грн (общая сумма равна 5500 грн).

Теги: #всу #военные #оос #порошенко #выплаты
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