Новый командующий Объединенных сил будет представлен в понедельник - источник

Новый командующий Объединенных сил на востоке Украины будет представлен в понедельник, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в командовании операции Объединенных сил (ООС).

"Сегодня будет представлен новый командующий. Это произойдет в связи с ротацией генерала Наева", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, 16 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

30 апреля 2018 года П.Порошенко объявил о переходе от формата Антитеррористической операции (АТО) к ООС на территории Донецкой и Луганской областей.