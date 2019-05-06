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15:08 06.05.2019

Новый командующий Объединенных сил будет представлен в понедельник - источник

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Новый командующий Объединенных сил будет представлен в понедельник - источник

Новый командующий Объединенных сил на востоке Украины будет представлен в понедельник, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в командовании операции Объединенных сил (ООС).

"Сегодня будет представлен новый командующий. Это произойдет в связи с ротацией генерала Наева", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, 16 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

30 апреля 2018 года П.Порошенко объявил о переходе от формата Антитеррористической операции (АТО) к ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Теги: #всу #командование #ротация #наев #оос
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