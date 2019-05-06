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15:05 06.05.2019

Порошенко вызван на допрос в Генпрокуратуру 7 мая в рамках расследования дел Майдана

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Порошенко вызван на допрос в Генпрокуратуру 7 мая в рамках расследования дел Майдана

Президент Украины Петр Порошенко вызывается на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, в рамках расследования дел Евромайдана, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Подтверждаю, что Порошенко вызывается завтра на допрос - 7 мая на 10 утра", - сказал С.Горбатюк агентству в понедельник.

При этом он уточнил, что это должен быть второй по счету допрос главы государства в качестве свидетеля в рамках расследования уголовных производств, касающихся преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.

Теги: #расследование #допрос #майдан #гпу #порошенко #горбатюк
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