Порошенко вызван на допрос в Генпрокуратуру 7 мая в рамках расследования дел Майдана

Президент Украины Петр Порошенко вызывается на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, в рамках расследования дел Евромайдана, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Подтверждаю, что Порошенко вызывается завтра на допрос - 7 мая на 10 утра", - сказал С.Горбатюк агентству в понедельник.

При этом он уточнил, что это должен быть второй по счету допрос главы государства в качестве свидетеля в рамках расследования уголовных производств, касающихся преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.