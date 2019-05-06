Порошенко посетил на Донбассе место боя за 10-й блокпост

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Донецкую область в понедельник посетил место боя за 10-й блокпост и почтил память украинских военных, погибших во время защиты этого блокпоста в июле 2014 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, П.Порошенко возложил цветы к памятнику погибшим защитникам блокпоста.

В пресс-службе напомнили, что 10-й блокпост был выставлен силами АТО в конце июня 2014 года почти в тылу российско-оккупационных войск - между селами Первая Новоселовка и Уманское Ясиноватского района Донецкой области. Блокпост был выставлен с целью перерезать коммуникации группировки "ДНР", для увеличения присутствия украинских войск на Донбассе и оттеснения от Славянска танков противника.

4 июля 2014 года возле села Новоселовка состоялся танковый бой, в котором погибли семь военнослужащих 93 отдельной механизированной бригады. 10-й блокпост продержался двое суток.