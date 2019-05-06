События

14:23 06.05.2019

Луценко готов поделиться с Зеленским своим видением относительно борьбы с коррупцией и монополиями

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Луценко готов поделиться с Зеленским своим видением относительно борьбы с коррупцией и монополиями

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией и преодолении монополизма.

"Если ему будет интересна моя точка зрения на то, что необходимо изменить, чтобы в стране было лучше, например, в вопросах борьбы с коррупцией, или в преодолении монополизма, или в других вопросах – я готов с ним пообщаться из уважения к всенародно избранному главе государства", - сказал Ю.Луценко журналистам в понедельник в Киеве.

Вместе с тем, генпрокурор отметил, что в данный момент ни новоизбранный президент, ни его представители не обращались к нему для проведения встречи. Однако ранее, по словам Ю.Луценко, у него были регулярные встречи в В.Зеленским.

"С господином Зеленским у меня давние отношения – это знают все, кто смотрит "95 квартал". Но были и непубличные встречи, в том числе и в прошлом году. Они не были частыми, но были достаточно регулярными", - добавил генпрокурор.

Он отметил, что не голосовал за В.Зеленского. "Но такая убедительная его победа дает ему серьезный мандат народного доверия", - добавил Ю.Луценко.

Теги: #луценко #гпу #зеленский
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