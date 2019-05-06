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14:16 06.05.2019

Рука-манипулятор МКС захватила американский грузовой корабль Cargo Dragon для последующей стыковки – NASA

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 Экипаж Международной космической станции (МКС) в понедельник осуществил с помощью дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 успешный захват подлетевшего американского грузового космического корабля Cargo Dragon, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным Центра управления полетами NASA в Хьюстоне, захват "грузовика" с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2, которым управлял канадский астронавт Давид Сен-Жак, осуществлен в 14:01 МСК. В настоящее время началась операция по подводу корабля к американскому сегменту станции - модулю Harmony.

Cargo Dragon должен доставить на МКС около 2,5 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Теги: #мкс #космос #nasa
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