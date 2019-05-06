Полиция устанавливает причину взрыва в центре Киева и разыскивает женщину, причастную к инциденту

В центре Киева на ул. Бассейная в понедельник произошел взрыв. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает женщину, которая, судя по записям видеокамер, причастна к инциденту.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бассейная прогремел взрыв. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели.

"Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Известно, что камеры зафиксировали, как женщина зашла в переход и разлила неизвестную смесь, а затем подожгла ее", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание женщины, причастной к совершению правонарушения.