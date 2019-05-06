Луценко заявляет, что советник новоизбранного президента Данилюк хочет добиться его отставки

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк хочет добиться его отставки с должности генпрокурора.

"Один из представителей штаба Зеленского с фамилией Данилюк – фигурант уголовного производства НАБУ – постоянно хочет решить свою проблему и хочет решить ее специфическим способом: не извиниться за ложь в декларации, не снять свои амбиции на какие-либо государственные должности из-за уголовного правонарушения, допущенного им во время занятия государственной должности, а снять источник проблем – Луценко", - сказал генпрокурор журналистам в понедельник в Киеве.

При этом Ю.Луценко добавил: "Защита не новая, я это проходил со многими желающими устранить меня с должности главы МВД, а теперь ГПУ, но считаю, что общество заинтересовано в объективном, опытном генпрокуроре, а не в закрытии уголовных производств господина Данилюка".

Как сообщалось, в марте 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о закрытии 65 уголовных производств в связи с признанием Конституционным судом неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины "незаконное обогащение". В частности, по информации САП 15 марта было закрыто уголовное производство от 24 апреля 2018 года о незаконном обогащении экс-министра финансов Украины Александра Данилюка на сумму 28,8 млн грн (квартиры в г.Лондон, Великобритания).