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13:47 06.05.2019

Луценко: Сейчас не вижу ни моральных, ни юридических оснований писать заявление об отставке, но готов к ней

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Луценко: Сейчас не вижу ни моральных, ни юридических оснований писать заявление об отставке, но готов к ней

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока не видит причин для своей отставки, однако готов покинуть свой пост.

"Мне сложно работается, но я работаю честно. На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке", - сказал генпрокурор журналистам в понедельник в Киеве.

При этом он напомнил, что закон Украины "О прокуратуре" предусматривает смену генпрокурора в двух случаях: когда тот сам хочет уйти или же когда парламент отправляет генпрокурора в отставку.

"Я сам не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки. Я честно работал, и у меня неплохие достижения", - сказал Ю.Луценко.

С другой стороны, по словам генпрокурора, если парламент выразит ему недоверие, он это воспримет "абсолютно нормально и спокойно".

"Я готов к этому. Насколько я знаю, сбор подписей за мою отставку начался, и, по данным за прошлую неделю, аж 19 подписей собрано. Как только будет 150 - поговорим. Я готов к отчету в парламенте и готов к любому решению парламента", - подчеркнул Ю.Луценко.

Генпрокурор добавил: "Мы не избрали царя, который может всех, кого хочет, снимать, назначать. Так бывает только в сериалах. А в жизни все должно быть по закону".

"Если парламент примет соответствующее решение, я пойду в отставку и передам своему преемнику все свои знания, но считаю, что сегодня, в момент радикализации украинской политики, необходима определенная последовательность, особенно в силовых структурах", - подытожил он.

Ю.Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.

Теги: #луценко #гпу #отставка
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