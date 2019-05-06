События

13:13 06.05.2019

Трое, вероятно, граждан Беларуси погибли и один пропал без вести после падения автомобиля в реку в Прикарпатье

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Трое, вероятно, граждан Беларуси погибли и один пропал без вести после падения автомобиля в реку в Прикарпатье

В Ивано-Франковской области в результате падения в реку Черный Черемош с высоты около 40 м грузового автомобиля с туристами, предположительно гражданами Беларуси, три человека погибли, еще одного ищут спасатели.

Как уточняет в понедельник Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины на странице в соцсети Фейсбук, в автомобиле по предварительной информации предварительно находилось 23 человека (предварительно пассажиры – граждане Республики Беларусь).

"В автомобиле обнаружены тела 3 погибших. 19 человек спасены. Судьба 1 человека остается неизвестной", - сказано в сообщении.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

На место происшествия привлечено 45 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в 11:43 понедельника поступила информация о том, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области во время движения грузового автомобиля с КУНГом произошло его падение с обрыва (высота около 40 м) в реку Черный Черемош.

В то же время, как сообщает полиция Ивано-Франковской области на странице в соцсети Фейсбук, автомобиль, в котором находилось 24 человека (23 туриста и 1 водитель), по неизвестным причинам оказался в реке.

"Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке, поэтому направлялась к месту назначения", - сказано в сообщении.

Спасатели и полицейские разыскивали лиц с грузового автомобиля, а пострадавшим оказывается помощь.

"В результате поисков обнаружены тела трех человек без признаков жизни: мужчины, который был руководителем группы, и двух женщин", - сказано в сообщении.

Обстоятельства будут установлены правоохранителями в ходе следственных действий.

Соответствующие службы продолжают работать на месте аварии.

Теги: #река #гсчс #чп #туристы #ивано_франковск
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