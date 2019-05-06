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13:00 06.05.2019

Около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения - ООН

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Около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения - ООН

 В ООН предупреждают, что около одного из восьми миллионов видов животных и растений могут исчезнуть с лица земли в ближайшее десятилетие, сообщают в понедельник западные СМИ.

В докладе отмечается, что в организации пришли к такому выводу, проанализировав изменения в природе за последние 15 лет. Серьезные проблемы касаются как видов, обитающих на суше, так и видов, живущих в океанах, морях и реках.

"Более полумиллиона видов (животных и растений - ИФ) на суше не имеют среды обитания, необходимой для их выживания в течение длительного периода времени", - приводят издания выдержки из доклада ООН.

При этом уменьшение численности видов произойдет в ближайшие 10 лет, если их среда обитания не будет восстановлена, подчеркивают в организации.

Кроме того, в ООН сообщили, что люди ежегодно сбрасывают в реки и океаны до 400 млн тонн тяжелых металлов, токсичных веществ и других отходов. Это, в частности, привело к тому, что треть мировых рыбных запасов оказалась на грани истощения.

Ожидается, что в 2020 году мировые лидеры проведут в Китае ключевую встречу по вопросу биологического разнообразия под эгидой ООН. Специалисты надеются на принятие международного документа для улучшения ситуации в области защиты вымирающих видов.

Теги: #природа #исчезновение #животные #оон
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