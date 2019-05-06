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12:59 06.05.2019

В Одесский порт прибыл корабль королевского флота Великобритании HMS Echo

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В Одесский порт прибыл корабль королевского флота Великобритании HMS Echo

Корабль королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) в понедельник пришвартовался к одному из причалов пассажирского комплекса Одесского порта. Его визит продлится до 9 мая, сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта со ссылкой на Администрацию морских портов Украины (АМПУ).

"Пребывание HMS Echo в Одесском порту планируется до 9 мая", - сказано в сообщении.

HMS Echo – гидрографическое судно, предназначено для проведения изыскательских и гидрографических работ для обеспечения действий подводных лодок и десантных операций. Кроме того, может действовать в качестве платформы для минно-тральных работ.

В декабре 2018 года корабль уже посещал Одесский порт в рамках миссии НАТО по обеспечению свободы судоходства в Черном море.

Теги: #великобритания #порт #корабль #одесса
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