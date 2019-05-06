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12:49 06.05.2019

Компания Коломойского и Боголюбова обжаловала решение хозсуда в пользу НБУ о взыскании недвижимости в Днепре

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Компания Коломойского и Боголюбова обжаловала решение хозсуда в пользу НБУ о взыскании недвижимости в Днепре

Центральный апелляционный хозсуд 2 мая открыл производство по апелляционной жалобе ООО "Арлан", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, на решение хозсуда Днепропетровской области от 13 февраля по иску Нацбанка об обращении взыскания предмет ипотеки, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, речь идет о недвижимости, заложенной в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования: нежилом помещении в админздании на цокольном этаже площадью 573,7 кв. м и гаражах и складах свыше 500 кв. м недалеко от центра Днепра, принадлежащее "Арлану" по договору купли-продажи от 10 сентября 2003 года.

В июне 2018 года, когда хозсуд первый раз рассматривал иск ПриватБанка, начальная стоимость этого имущества для продажи оценивалась в 17,68 млн грн.

В соответствии с отчетом ПриватБанка, на 1 апреля этого года его долг перед НБУ по рефинансированию составлял 9,3 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых были И.Коломойский и Г.Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают национализацию, в результате которой они полностью потеряли свои акции, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков. Сейчас стороны ведут судебные споры и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

И.Коломойский 19 апреля подал пять новых исков в хозсуд Киева к Нацбанку и ПриватБанку., оспаривая кредитные договоры и его личное поручительство по ним, слушания по всем ним назначены уже в этом месяце, начиная с 10 мая.

Теги: #недвижимость #боголюбов #днепр #суд #коломойський
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