В Украине – самый низкий уровень антисемитизма по всей Восточной и Центральной Европе - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что в Украине – самый низкий уровень антисемитизма по всей Восточной и Центральной Европе.

"Я горжусь тем, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма по всей Восточной и Центральной Европе, и, думаю, по Европе в целом", - сказал он журналистам на Kyiv Jewish Forum в понедельник в Киеве.

По словам генпрокурора, за последние годы в Украине не было видимых уголовных инцидентов на почве антисемитизма.

Ю.Луценко считает, что это заслуга правоохранителей, которые проводят профилактику или быстро раскрывают такие преступления.

В то же время, генпрокурор отметил, что в данный момент главным вызовом являются проявления правого экстремизма, который ощутим во всей Европе и в Украине".

"Все парамилитарные формирования необходимо приводить в рамки закона и не допускать никаких антинациональных проявлений", - констатировал он.