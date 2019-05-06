На украинско-венгерской границе возникло скопление автомобилей из-за сбоя в работе базы данных со стороны Венгрии

База данных пограничной полиции Венгрии в понедельник утром вышла из строя, в результате на участке украинско-венгерской границы образовалась очередь из автомобилей.

"Согласно информации, предоставленной венгерской стороной, сегодня в восемь утра снова вышла из строя база данных пограничной полиции на всем участке украинско-венгерской границы. Проводятся восстановительные работы. Количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Венгрией, начинает увеличиваться", - говорится в сообщении Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины на странице в Фейсбуке.

Погранведомство просит путешествующих учесть сложившуюся обстановку при планировании поездки и, по возможности, выбрать пункты пропуска на границе с другими государствами.