События

11:19 06.05.2019

На украинско-венгерской границе возникло скопление автомобилей из-за сбоя в работе базы данных со стороны Венгрии

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На украинско-венгерской границе возникло скопление автомобилей из-за сбоя в работе базы данных со стороны Венгрии

База данных пограничной полиции Венгрии в понедельник утром вышла из строя, в результате на участке украинско-венгерской границы образовалась очередь из автомобилей.

"Согласно информации, предоставленной венгерской стороной, сегодня в восемь утра снова вышла из строя база данных пограничной полиции на всем участке украинско-венгерской границы. Проводятся восстановительные работы. Количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Венгрией, начинает увеличиваться", - говорится в сообщении Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины на странице в Фейсбуке.

Погранведомство просит путешествующих учесть сложившуюся обстановку при планировании поездки и, по возможности, выбрать пункты пропуска на границе с другими государствами.

Теги: #авто #венгрия #граница #очередь
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