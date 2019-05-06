События

11:15 06.05.2019

Двое детей погибли из-за обвала насыпи песка в Мариуполе – ГСЧС

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В г.Мариуполь Донецкой области на территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое детей.

Как сообщает ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, накануне 5 мая в 22:26 на телефон "101" поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на перекрестке ул. Очаковская и пер.Песчаный в г.Мариуполе.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в результате осыпания насыпи песка погибли двое мальчиков 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших были изъяты до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Сотрудники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента провели перекопку части насыпи песка, которая обвалилась, с целью выявления других возможных пострадавших. Погибших и пострадавших не обнаружено.

От ГУ ГСЧС привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Спасатели Донецкой области просят родителей не оставлять детей без присмотра.

Теги: #дети #мариуполь #обвал
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