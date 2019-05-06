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10:31 06.05.2019

В Харькове заминировали 7 отелей, проводится эвакуация – полиция

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В понедельник около 9:07 в полицию поступила информация о минировании 7 отелей, расположенных на ул. Шевченко, Нестерова, Копыловская, Сумская, Люсинская, а также на проспекте Гагарина и Московском проспекте в Харькове.

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Теги: #отели #минирование #харьков
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Интерфакс-Украина
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