Спасатели ликвидируют пожар на складах в Харькове

В понедельник утром в одноэтажном складском здании по проезду Кольцевому в Харькове начался пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 6:05.

"К месту происшествия по повышенному 2-му номеру вызова были направлены 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах (25 спасателей). На момент прибытия спасательных подразделений площадь горения составила около 1000 кв.м. Огонь успел охватить почти весь склад, в котором хранились мебель и их элементы, а также 6 единиц колесной техники", - говорится в сообщении.

В 7:25 пожар был локализован. Сейчас происходит его ликвидация.

Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.