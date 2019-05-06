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10:17 06.05.2019

В Украине в 2018 не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, но есть проявления вандализма – Розенко

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В Украине в 2018 не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, но есть проявления вандализма – Розенко

В Украине в 2018 году не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, однако вандализм все еще присутствует, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Правительство и Украина в целом осуждает любые проявления нетолерантности и антисемитизма, как на национальном, так и международном уровне... В Украине в течение 2018 года – и мы можем этим гордиться – не было зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия. К сожалению, все еще остаются, но уменьшаются, проявления вандализма антисемитской направленности", - сказал он на Kyiv Jewish Forum в понедельник в Киеве.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина прилагает все усилия для защиты собственных граждан от посягательств на их честь.

"Украина никогда не будет поддерживать никаких проявлений антисемитизма, ксенофобии и нетолерантности", - отметил П.Розенко.

Теги: #антисемитизм #розенко #украинцы
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