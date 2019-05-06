События

09:54 06.05.2019

В начале недели на большей части Украины похолодает, и будут идти дожди

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В начале недели на большей части Украины похолодает, и будут идти дожди

В ближайшие сутки, 6 мая, погоду в Украине, кроме востока, будет определять влажная и более прохладная воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр в воскресенье.

В понедельник ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, в западной части местами значительные дожди; кое-где грозы. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°, днем 14-19°, в восточной части 20-25°; в западных областях ночью 4-9°, днем 8-13°, в Карпатах ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве - кратковременный дождь, температура воздуха ночью 10-12°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 мая самая высокая температура воздуха днём была +29,7 в 1954г., самая низкая ночью -2,0 в 1915г.

На 7 мая синоптики прогнозируют в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м с.

Температура воздуха в западной части ночью 3-8° тепла, днём 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 13-18°, в восточной части 20-25°.

В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом; температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

В Киеве - кратковременный дождь, температура воздуха ночью около 10°, днем 14-16°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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