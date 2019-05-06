Трамп настроен против планируемого выступления спецпрокурора Мюллера в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о своем неприятии того, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование о предполагаемом российском вмешательстве 2016 года, может дать показания перед Конгрессом США.

"Потратив за два года свыше $35 млн, допросив 500 человек, использовав 18 ненавидящих Трампа демократов и 49 агентов ФБР, выдав в итоге более чем 400-страничный доклад (команды Р.Мюллера - ИФ), и не найдя какого-либо сговора (с Россией), зачем бы демократам в Конгрессе показания Роберта Мюллера?" - написал Д.Трамп на своей странице в Twitter.

"Они добиваются того, чтобы переделать (результаты расследования - ИФ), потому что они возненавидели результаты с отсутствием сговора? Преступлений не было, кроме совершавшихся другой стороны (и что, удивительным образом не нашло отражения в докладе), и не было препятствования правосудию. Роберту Мюллеру не следует давать показания. Никаких переделок для демократов!" - добавил президент.

Ранее в воскресенье конгрессмен и член юридического комитета Палаты представителей США Дэвид Сиссилин заявил, что Р.Мюллер дал предварительное согласие ответить на вопросы конгрессменов 15 мая.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Д.Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. У.Барр пришел к выводу, что достаточных оснований для предъявления президенту обвинений нет.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

Однако конгрессмены остались недовольны показаниями У.Барра перед Конгрессом, когда речь, в частности, заходила о докладе Р.Мюллера. Кроме этого, представители Демократической партии хотели бы опросить Р.Мюллера о том, чинил ли Д.Трамп препятствия его расследованию.