События

08:34 06.05.2019

В Польше из-за подозрительной сумки эвакуировали 500 пассажиров поезда Киев – Перемышль

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В Польше из-за подозрительной сумки эвакуировали 500 пассажиров поезда Киев – Перемышль

В Польше в воскресенье пограничники, из-за подозрительной сумки, эвакуировали 500 пассажиров поезда Киев – Перемышль, сообщило интернет издание "Эспрессо".

"Польские таможенники из-за подозрительной сумки эвакуировали 500 пассажиров поезда Киев – Перемышль", – сказано в сообщении на сайте издания в воскресенье, со ссылкой на польские СМИ.

В информации отмечено, что поезд обыскали с помощью пограничной собаки.

"На месте работали взрывотехники, ведь были опасения, что в сумке есть взрывчатка. После извлечения чемодана из поезда, оказалось, что там лежала еда. Поэтому опасности для жизни и здоровья пассажиров не было", – сказано в сообщении.

Теги: #эвакуация #поезд #польша #украина
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