Трамп пообещал увеличить в пятницу до 25% пошлины на ряд китайских товаров

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что поднимет в пятницу с 10% до 25% пошлины на часть китайского импорта в США.

"В течение 10 месяцев Китай платил пошлин США в 25% на высокотехнологическую продукцию стоимостью $50 млрд, и 10% на $200 млрд других товаров. Эти платежи частично сыграли роль в выдающихся результатах нашей экономики. А в пятницу 10% вырастут до 25%", - написал президент на своей странице в Twitter.

"Другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем к нам, не облагаются пошлинами, но вскоре будут - на уровне 25%", - отметил американский лидер.

При этом он посетовал на медленные темпы торговых переговоров с Китаем.

Вашингтон стремится сократить дефицит в торговле с КНР, превышающий $400 млрд.

Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине в декабре 2018 года "на полях" саммита G20 согласились отсрочить до 1 марта ужесточение торговых ограничений для достижения компромисса, а затем этот срок был продлен с учетом итогов февральского раунда двухсторонних консультаций в Вашингтоне.

Вместе с тем Д.Трамп заявлял, что пошлины на китайские товары могут быть сохранены на значительное время, то есть, до тех пор, пока он не будет убежден, что Китай выполняет обязательства по соглашению, если его удастся достичь.