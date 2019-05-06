События

06:16 06.05.2019

В Волчанске во двор частного дома бросили гранату, пострадавших нет

1 мин читать
В Волчанске во двор частного дома бросили гранату, пострадавших нет

Неизвестные бросили гранату во двор частного дома в г.Волчанск Харьковской области.

"В результате взрыва повреждены забор и окно домовладения. Пострадавших нет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О происшествии в полицию сообщила 50-летняя хозяйка дома. По ее словам, ночью она услышала хлопок на улице, но в темноте ничего не увидела, а днем обнаружила во дворе воронку и поврежденный шиферный забор. При осмотре места происшествия специалисты взрывотехнического управления установили, что произошел взрыв гранаты Ф-1. Спусковой рычаг и обломки боеприпаса изъяты.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры, чтобы установить, кто бросил гранату, и задержать.

Теги: #граната #украина #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:14 06.05.2019
За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

04:16 06.05.2019
На Донбассе пиротехники проверили более 40 кладбищ на наличие взрывоопасных предметов перед поминальными днями

На Донбассе пиротехники проверили более 40 кладбищ на наличие взрывоопасных предметов перед поминальными днями

02:30 06.05.2019
В ДТП в Винницкой области погибли четыре человека

В ДТП в Винницкой области погибли четыре человека

23:19 05.05.2019
В Киеве неизвестный стрелял в людей, после чего скрылся на авто с военными номерами, введен план "Сирена"

В Киеве неизвестный стрелял в людей, после чего скрылся на авто с военными номерами, введен план "Сирена"

22:31 05.05.2019
При боестолкновении с боевиками пропал украинский военнослужащий

При боестолкновении с боевиками пропал украинский военнослужащий

20:21 05.05.2019
Находившийся в розыске гражданин Украины пытался пересечь границу по чужому паспорту

Находившийся в розыске гражданин Украины пытался пересечь границу по чужому паспорту

18:29 05.05.2019
Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

18:21 05.05.2019
Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

17:06 05.05.2019
Митрополит Епифаний поздравил архиепископа Святослава с Днем рождения, поблагодарив его за поддержку дружеских взаимоотношений между ПЦУ и УГКЦ

Митрополит Епифаний поздравил архиепископа Святослава с Днем рождения, поблагодарив его за поддержку дружеских взаимоотношений между ПЦУ и УГКЦ

16:00 05.05.2019
В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

СКР подтвердил гибель 41 человека в авиакатастрофе в "Шереметьево"

СК РФ: По уточненным данным, из находившихся на борту аварийного SSJ-100 78 человек выжило 37 человек

СКР: в результате аварийной посадки Superjet-100 погибли 13 человек, в том числе двое детей

Один человек погиб, четверо пострадали в результате авиапроисшествия в Шереметьево

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 30 человек стали жертвами урагана в Индии

Трамп назначил нового главу Иммиграционной и таможенной полиции США

СКР подтвердил гибель 41 человека в авиакатастрофе в "Шереметьево"

На президентских выборах в Северной Македонии победу одержал кандидат от правящей партии

СК РФ: По уточненным данным, из находившихся на борту аварийного SSJ-100 78 человек выжило 37 человек

СКР: в результате аварийной посадки Superjet-100 погибли 13 человек, в том числе двое детей

Один человек погиб, четверо пострадали в результате авиапроисшествия в Шереметьево

Горящий пассажирский Superjet совершил аварийную посадку в Шереметьево

Число погибших в результате обстрелов из Газы израильтян возросло до трех человек

Менее трети латвийцев считают, что работать в частном секторе лучше, чем на государство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА