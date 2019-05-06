В Волчанске во двор частного дома бросили гранату, пострадавших нет

Неизвестные бросили гранату во двор частного дома в г.Волчанск Харьковской области.

"В результате взрыва повреждены забор и окно домовладения. Пострадавших нет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О происшествии в полицию сообщила 50-летняя хозяйка дома. По ее словам, ночью она услышала хлопок на улице, но в темноте ничего не увидела, а днем обнаружила во дворе воронку и поврежденный шиферный забор. При осмотре места происшествия специалисты взрывотехнического управления установили, что произошел взрыв гранаты Ф-1. Спусковой рычаг и обломки боеприпаса изъяты.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры, чтобы установить, кто бросил гранату, и задержать.