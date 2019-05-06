На Донбассе пиротехники проверили более 40 кладбищ на наличие взрывоопасных предметов перед поминальными днями

В течение недели спасатели из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Пиротехническими подразделениями проводились работы по обследованию и очистке от взрывоопасных предметов территорий Донецкой фильтровальной станции (с.Крутая Балка), а также более 40 кладбищ, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения. Эта работа осуществлялась с целью предотвращения травмирования граждан во время подготовки и проведения поминальных дней. Всего за неделю было обследовано более 100 га территории, все выявленные взрывоопасные предметы были обезврежены", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

Вместе с тем спасатели продолжают восстановительные работы на жилых домах в Марьинке и Красногоровке, всего с начала операции восстановлено 310 жилых домов.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, за прошедшую неделю оказана медицинская и психологическая помощь более 350 лицам.

"На территории Донецкой и Луганской областей чрезвычайных ситуаций а также масштабных пожаров не допущено, пожарная и техногенная обстановка оставалась контролируемой", – сказано в сообщении.