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01:24 06.05.2019

СКР подтвердил гибель 41 человека в авиакатастрофе в "Шереметьево"

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По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта SSJ-100, аварийно севшего в воскресенье, 5 мая в "Шереметьево", сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская.

"В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди погибших есть один член экипажа", - сказала Е.Марковская журналистам.

По словам представителя следствия, в настоящий момент выжившие общаются с психологами и следователями.

Она уточнила, что 28 человек находятся в терминале, им оказывается медицинская помощь.

По данным источника "Интерфакса", погибшим членом экипажа является один из бортпроводников.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила ранее, что из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжили только 37 человек. "На борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала С.Петренко 5 мая "Интерфаксу".

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу. При этом первоначально сообщалось о 13 жертвах авиакатастрофы и о еще нескольких госпитализированных.

К настоящему времени аварийно-спасательные работы на месте катастрофы в "Шереметьево" завершены. "На данный момент завершены аварийно-спасательные работы. Службы аэропорта начали проводить мероприятия по буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил "Интерфаксу", что вылетевший в Мурманск "Суперджет" вскоре утратил связь с диспетчерами. "Из-за попадания молнии, по предварительным данным, была утрачена связь с диспетчером. Затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо. Самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шассе разрушилась. Ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся", - рассказал источник.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

"По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне", - сказал собеседник агентства.

Теги: #жертвы #россия #авиакатастрофа
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